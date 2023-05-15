الكرملين: يجب الاستناد إلى المعلومات الرسمية بشأن الوضع الصحي لرئيس بيلاروسيا

قال دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، تعليقا على تقارير حول الوضع الصحي للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه «يجب الاستناد إلى المعلومات الرسمية التي تصدر عن مينسك».

احتفالات عيد النصر

وأشار بيسكوف، في تصريح للصحفيين، اليوم الاثنين، إلى أن مينسك لم تبلغ عن أي مشاكل تخص الوضع الصحي للرئيس لوكاشينكو.

وكانت آخر مرة ظهر فيها ألكسندر لوكاشينكو علنا في 9 مايو الجاري، حيث حضر في البداية احتفالات «عيد النصر» في موسكو، ولكنه لم يرافق قادة الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة عندما ساروا من الكرملين إلى حديقة ألكسندر.

وغاب لوكاشينكو عن الأحداث الاحتفالية في 14 مايو في إطار يوم رموز الدولة في بيلاروس.

المعاناة من عدوى فيروسية

وقالت صحيفة «ناشا نيفا» البيلاروسية، في وقت سابق، إن لوكاشينكو يعاني من عدوى فيروسية، فيما أكد النائب الأول لرئيس لجنة الدوما الروسي لشؤون رابطة الدول المستقلة كونستانتين زاتولين، لاحقا، المعلومات المتعلقة بمرض رئيس بيلاروس، مشيرا إلى أن هذا لا يتعلق بفيروس كورونا.