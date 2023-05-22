أغرب 5 عادات زواج في العالم.. طقوس البكاء ومخيمات الدهون

أغرب طقوس الزواج تنتشر بين الشعوب بعضها يصل إلى ضرب العريس، وطقوس البكاء، أو إرسال العروس قبل الزواج إلى «مخيمات الدهون»، إذ تتحكم العادات والتقاليد في طقوس الزواج حول العالم بحسب موقع قناة «العربية»، نستعرض أغرب 5 عادات زواج حول العالم.

مخيمات الدهون في موريتانيا

يتم إرسال العروس قبل الزواج إلى «مخيمات الدهون»، وذلك حتى يزيد وزنها قدر الإمكان قبل الزواج وتبذل العروس الكثير من الجهد في كسب الوزن قبل موعد الزواج.

طقوس البكاء

غالبا ما تكون حفلات الزفاف ذات طبيعة عاطفية في الصين، ولكن في أجزاء معينة من الصين، يعد البكاء جزءا ضروريا من الاستعداد للزواج.

وقبل شهر من زواجهما المقبل، تبكي عرائس توجيا لمدة ساعة واحدة كل يوم، وبعد عشرة أيام من الطقوس، تنضم والدة العروس إليها، وبعد عشرة أيام من ذلك، تنضم الجدة إلى الثنائي الباكي.

ضرب قدمي العريس

من أغرب 5 عادات زواج حول العالم ما يحدث في كوريا الجنوبية حيث يخضع بعض العرسان الكوريين الجنوبيين لطقوس معينة بعد مراسم زفافهم، قبل أن يتمكنوا من المغادرة مع موجاتهم ومنها الضرب على أقدام العريس.

ويقوم رفقاء العريس أو أفراد أسرته بخلع حذاء العريس وربط كاحليه بحبل قبل أن يتناوبوا على الضرب على قدميه بعصا، وفي بعض الحالات بسمكة جافة، ويقصد من ذلك أن يكون اختبار للعريس من ناحية القوة والشخصية.

تحطيم الأطباق

في عشية بعض حفلات الزفاف الألمانية، يجتمع ضيوف الزوجين في منزل العروس ويحطمون قطع الأواني الفخارية في تقليد يعرف باسم Polterabend حيث يعتقد أنه يجلب الحظ السعيد للعروس والعريس.

ثم يطلب من الزوجين تنظيف الأنقاض لإثبات أنه من خلال العمل معا يمكنهما التغلب على أي تحد يواجههما في الحياة الزوجية.

حظر الذهاب إلى الحمام

من أغرب عادات الزواج ما يحدث هو ما يمارسه شعب تيدونج في ماليزيا وجزيرة بورنيو الإندونيسية تقليدا ينص على أن العروس والعريس يجب ألا يغادرا منزلهما أو يستخدمان الحمام لمدة ثلاثة أيام كاملة بعد حفل زفافهما ويظلان تحت حراسة مشددة ويسمح لهما فقط بكمية صغيرة من الطعام والشراب.