محافظ الجيزة يسلم منحا مالية لــ50 فتاة من المقبلات على الزواج

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

مبادرة فرحة لدعم زواج اليتيمات غير القادرات

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية خلال تسليمه منحا مالية مهداة من مؤسسة صناع الخير للتنمية لـ50 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج بواقع 20 ألف جنيه لكل واحدة، وبقيمة إجمالية مليون جنيه ضمن المرحلة الرابعة من مراحل عمل مبادرة «فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات»، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الجيزة ومؤسسة صناع الخير للتنمية لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.

التنسيق مع المديريات المعنية والهيئات والجمعيات المانحة

وأكد محافظ الجيزة أن المنح تأتي في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل المواطنين وبالتعاون مع شركاء التنمية والجهات المانحة لتمكين الفتيات من المقبلات على الزواج، من تلبية المتطلبات اللازمة لإتمام الزواج، مشيرا إلى أنه جرى الاختيار من بين قواعد بيانات أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المديريات المعنية والهيئات والجمعيات المانحة.

وخلال الحفل قدم محافظ الجيزة التهنئة للفتيات وذويهم من الحضور معربا عن تمنياته بحياة زوجية سعيدة لهم، ومشيرا إلى ضرورة التفاعل مع إرشادات أجهزة الدولة والخاصة بتكوين الأسر وتربية النشئ لضمان إخراج نماذج مشرفة من الشبان والفتيات ليكونوا مصدر فخر لهم ولعائلاتهم وافراد فاعلين فى خدمة مجتمعاتهم ووطنهم.

ومن جانبه، أكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في كلمته خلال الاحتفالية، امتنان مؤسسة صناع الخير للواء أحمد راشد محافظ الجيزة لدعمه جهود المؤسسة في خدمة شرائح غير القادرين بأنحاء المحافظة.