مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق في القطامية

لقي عامل مصرعه أسفل عجلات سيارة، أثناء عبوره الطريق في القطامية، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش صحة زينهم للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت استدعاء والده لسماع أقواله ومعرفة إذا كان يتهم أحدا بالتسبب في وفاة ابنه من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط منطقة الحادث تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وبيان هل يوجد تعمد في الواقعة أم أنها قتل خطأ.

إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث

تلقى مأمور قسم شرطة القطامية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث سيارة نتج عنه وفاة شخص أثناء عبوه الطريق بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل يدعى محمد حمدي، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسد، بالإضافة الي نزيف خارجي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.