مستشفى طب المسنين بعين شمس يجتاز معايير الهيئة العامة للاعتماد

اجتاز مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين، التابع لمستشفيات جامعة عين شمس، معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، المعترف بها دوليا، ليكون أول مستشفى جامعي في مصر يحصل على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمدة 3 سنوات.

مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين

ووفقا لبيان نشر على الصفحة الرسمية للمستشفى بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يعد مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين، رائدا في تخصص طب المسنين بالشرق الوسط وتضم خدماته الكشف المبكر وعلاج ومتابعة كافة الأمراض المزمنة للمسنين.

عيادات خارجية لطب المسنين

ويشمل المستشفى عيادات خارجية لطب المسنين لعلاج كافة الأمراض المزمنة وعيادات تخصصية مثل عيادة الذاكرة للمسنين وعيادة عظام لمرضي الهشاشة والخشونة والسقوط المتكرر وعدم الاتزان.

كما يضم المستشفى عيادات للكشف المبكر وعيادة خاصة للرعاية التلطيفية لعلاج أعراض الأمراض المهددة للحياة كالسرطان والدمنشيا المتقدمة.

وأشار البيان إلى أن المستشفى يضم رعاية مركزة ورعاية متوسطة بطاقة 30 سرير وقسم داخلي ووحدة للرعاية التلطيفية ومركز للتدريب المعرفي لمرضي الذاكرة