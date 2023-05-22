غدا.. انطلاق ثاني جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

تنطلق غداً الثلاثاء، ثاني جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني؛ لمناقشة قضايا اللجان التي تم الاتفاق عليها وإعلانها من قبل أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

وانطلقت أولى الجلسات النقاشية للجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يوم الثلاثاء الماضي، وناقشت الأربع جلسات التي عقدت على مدار اليوم بدءًا من الحادية عشر صباحًا وحتى السادسة مساءً القضايا الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية، وتضمنت قضية «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، بالتزامن مع مناقشة لجنة السياحة في جلستها الأولى قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها».

أهمية الحوار الوطني

وفي تصريحات سابقة، قالت الدكتورة ثريا عبد الجواد، مقررة مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن الحوار الوطني جاء من أجل مناقشة كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكان مدخلا مهما لمناقشة كافة القضايا ومن هنا احتلت قضية العدالة الاجتماعية مكانة متميزة، لافتة إلى أنّ مكونات العدالة الاجتماعية كثيرة ومرتبطة بحقوق الإنسان، وهي المكون الأساسي والجامع المانع لأوضاع المجتمع والكاشف لكيفية سير المجتمع.

وأكدت مقررة مساعد لجنة العدالة الاجتماعية، أن لجنة العدالة تضمنت طرح جملة من القضايا المهمة ذات العلاقة بموضوع العدالة تتعلق بمناقشة الجوانب الاقتصادية لأنها تحقق العدالة.

وتناولت الجلسات التي عقدت أمس الأحد جلسات نقاشية للمحور السياسي، حيث ناقش الحضور لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتي تتمثل في، قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، و تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، كما ناقشت لجنة المحليات كل قضاياها والتي تتمثل في النظام الانتخابي وشروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية، كما ركزت الجلسة على عدم الدخول في اختصاصات المجالس المحلية والتمويل المحلي.