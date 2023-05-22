التصريح بدفن جثمان شاب قُتل في مشاجرة بين عائلتين بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في القنطرة غرب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بدفن جثمان شاب في العقد الثاني من العمر، قُتل في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بدائرة مركز القنطرة أول أمس السبت.

وانتدبت جهات التحقيق الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان بعد التحفظ عليه في ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي، لبيان سبب الوفاة وإرفاق تقرير الصفة التشريحية في أوراق القضية.

مشاجرة بين عائلتين في الإسماعيلية

ولقي الشاب «يوسف.ع.س» 19 سنة مصرعه في مشاجرة نشبت قبل يومين في منطقة عزبة أبو رشيد، التابعة لدائرة مركز القنطرة غرب، بطعنتين بآلة حادة نُقل على إثرها إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة شخصين آخرين بطعنات وجروح مختلفة في أنحاء الجسم نقلا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، وتم حجزهما بسبب خطورة حالتهما الصحية.

كردون أمني في مكان الحادث

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال ضباط المباحث الجنائية في مركز القنطرة غرب، والدفع بقوات أمن الإسماعيلية وفرض كردون أمني للفصل بين العائلتين ومنع تجدد المشاجرة مرة أخرى.

وألقت مباحث القنطرة غرب القبض على عدد من المتهمين في المشاجرة، وحررت محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

محام: عقوبة الجريمة قد تصل للإعدام

وقال محمد حسن محامي، إن عقوبة القتل العمد في المشاجرة قد تصل إلى الإعدام حال إثبات وجود نية القتل العمد، خاصة مع إحضار أسلحة بيضاء أو نارية لاستخدامها في التشاجر.

وأضاف أن الجريمة تعتبر جناية تتداولها محاكم الجنايات فور انتهاء النيابة العامة من التحقيق فيها، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان.