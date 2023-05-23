خطوات التقدم لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. اعرف التفاصيل

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة خطوات للتقديم على برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن التقديم مجانا، ودون دفع أي رسوم.

ولفتت إلى أن على الراغب في الحصول على تكافل وكرامة، يتوجه للوحدة الاجتماعية التي تتبع محل سكن المتقدم، وتقديم المستندات التالية:

المستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة

- صور بطاقة الرقم القومي السارية، شرط أن تكون على العنوان الحالي للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

- تقديم صور قسيمة الزواج أو صور قسيمة الطلاق.

- تقديم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة ميلاد كمبيوتر»، وذلك للأفراد أقل من 18 سنة.

- قيد طالب للمقيدين جامعيا.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.