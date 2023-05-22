المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين، وأمانة سر محمد طه.

حيازة مواد مخدرة

ووجهت النيابة العامة للمتهم، بأنه في سبتمبر 2022 بدائرة قسم مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة، أحرز جوهرا لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.

وشهد مُجري التحريات في القضية، أنه ورود معلومات لمعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، مفادها إحراز المتهم مواد مخدرة، فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وباستيقافه حاول الهرب بلا مبرر، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد 63 كيسا بلاستيكيا شفاف اللون صغير الحجم، يحوى كل منهم جوهر الهيروين المخدر، أحرزهم بقصد الاتجار.