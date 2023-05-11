«الأزهر العالمي للفتوى» يوضح علامة قبول أعمال رمضان الصالحة

بعد انتهاء شهر رمضان من كل عام، يشغل بال الكثيرين أسئلة متعددة حول قبول أعمالهم خلال هذا الشهر الكريم، سواء الصيام أو الصلاة أو غيرها من الأعمال الصالحة التي يواظب عليها المسلمون على مدار 30 يوم كاملا، بشكل قد يكون مغايرا للأيام العادية في باقي أيام السنة.

منشور على «فيس بوك»

مركز الأزهر العالمي للفتوى، تحدث عن هذا الأمر، وعن علامات قبول الأعمال خلال شهر رمضان، في منشور له عبر صفحته الرسمة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وضح من خلاله واحدة من علامات قبول أعمال شهر رمضان الصالحة بعد انتهائه.

الاستمرار في أداء العبادة

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى في منشوره، إن واحدة من أهم علامات قبول أعمال رمضان الصالحة أن يستمر عليها الشخص بعد انتهاء الشهر الكريم، وألا يقتصر على العبادات خلال شهر رمضان فقط.

حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى، إلى أن المداومة على الصالحات بشكل عام، من سنن سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

ونشر المركز حديثا نبويا عن طريقة تعامل الرسول صلي الله عليه وسلم مع هذا الأمر، وقال إنه عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها قالت، «كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا عمل عملا أثبته – أي داوم عليه -»، أخرجه مسلم.