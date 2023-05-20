استقرار أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى.. حسب النوع والمنطقة

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن الفترة الحالية تشهد تساؤلاً مستمراً عن أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المصرية، وذلك بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تختلف الأسعار حسب الأنواع، وموقع المحل الذي يفضل المواطن الشراء منه.

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح «أبو صدام» أن أسعار اللحوم الحمراء تسجل هدوءاً ملحوظاً منذ فترة طويلة في الأسواق، حيث يتراوح سعر كيلو القائم بالنسبة للعجول البقري، ما بين 135 و140 جنيهاً، والجاموسي يتراوح ما بين 120 و125 جنيهاً، وبالنسبة للضاني يبلغ سعره 150 جنيهاً للكيلو القائم.

إقبال المواطنين على شراء اللحوم

وأضاف نقيب الفلاحين أن الفترة القادمة ستشهد إقبالاً من جانب المواطنين على شراء اللحوم، مشيراً إلى أن أفضل توقيت للشراء في الوقت الراهن، نظراً لثبات الأسعار، كما أن الكثير من المواطنين يفضلون شراء وتناول اللحوم المجمدة المستوردة، ويرجع سبب ذلك إلى أن أسعارها منخفضة عن اللحوم البلدية.