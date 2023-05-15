استقرار أسعار اللحوم في منافذ الدولة ومحلات الجزارة اليوم الاثنين

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على زيادة ضخ اللحوم بأنواعها كافة في منافذها الثابتة والمتحركة، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بنفس الأسعار المخفضة، لتوفير اللحوم ومشتقاتها للمواطنين الراغبين، وتلبية احتياجاتهم.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ الدولة

حافظت أسعار اللحوم اليوم على استقرارها في جميع منافذ الدولة التابعة لوزارة التموين، ومن خلال التقرير التالي، ستعرض أسعار اللحوم اليوم الاثنين 15 مايو، في المنافذ والأسواق.

- اللحوم المجمدة 120 جنيهًا.

- اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- اللحوم السودانية الطازجة 195 جنيهًا.

- اللحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا.

- البوفيتك الطازج 195 جنيهًا.

- الكبدة الطازجة 195 جنيهًا.

- الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- المفرومة البرازيلية المجمدة 95 جنيهًا.

- اللحوم المجمدة البرازيلية 105 جنيهات.

- المفرومة الطازجة 190 جنيهًا للكيلو.

- السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم الاثنين في محلات الجزارة

- سعر كيلو البوفتيك 340 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة البلدي بـ340 جنيهًا.

- سعر كيلو الموزة الكندوز 340 جنيهًا.

- سعر عرق التربيانكو بين 300 و340 جنيهات للكيلو.

- سعر كيلو اللحوم المفرومة 310 جنيهات.

- سعر كيلو السجق البلدي بـ300 جنيه.