انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية في مدارس دمياط

بدأت اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الابتدائية «الصف السادس الابتدائي» في مدارس محافظة دمياط، وصادقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على جدول الامتحانات للعام الدراسي 2022/2023.

وأكد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، خلال اجتماعه مع مديري الإدارات وموجهي العموم، على مواصفات ورقة الامتحان وجاهزية المدارس لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023.

مواعيد جدول الامتحانات

وفيما يلي جدول الامتحانات للشهادة الابتدائية بمحافظة دمياط:

- الثلاثاء 9 مايو: رياضيات، دراسات اجتماعية.- الأربعاء 10 مايو: لغة عربية وخط وإملاء، تربية دينية.- الخميس 11 مايو: لغة إنجليزية، علوم.

المتابعة اليومية للامتحانات

كما شدد عبد الرؤوف على ضرورة المتابعة اليومية للجان ومواجهة أية صعوبات تواجه العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات من حيث توفير الأمن والسلامة والمناخ الملائم لأداء الامتحان ومنع الغش، والتشديد على منع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية للجان، وإحباط أي محاولة لتسريب الامتحانات، ومواجهة أي مخالفات في اللجان والمدارس بكل حزم وتطبيق القانون على الجميع وإحالة المخالفين للتحقيق الفوري.