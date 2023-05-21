كيف تحسب استهلاكك من الكهرباء للمحال التجارية؟.. أقل شريحة بـ65 قرشا للكيلو

يبحث مشتركو القطاع التجاري من أصحاب المحلات والمنشآت التجارية البحث، عن كيفية احتساب فاتورة استهلاك عدادات الكهرباء التقليدية والميكانيكية القديمة، بعد إجراء عمليات البحث والاستعلام.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري 2023

وتستعرض «الوطن» أسعار شرائح الكهرباء التي يتم تطبيقها للقطاع التجاري للعام المالي 2022-2023 بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات، كما يلي.

- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات «65 قرشًا».

- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات «115 قرشًا».

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات «140 قرشًا».

- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات «155 قرشًا».

- الشريحة الخامسة: أكثر من ألف كيلو وات «160 قرشًا».

طرق حساب سعر الكيلو بشرائح القطاع التجاري 2023

- قيمة استهلاك 100 كيلو وات ساعة = 70 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 150 كيلووات ساعة = 195 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 250 كيلووات ساعة = 315 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 650 كيلووات ساعة = 942.50 جنيه.

- قيمة استهلاك 750 كيلووات ساعة = 1097.50 جنيه.

- قيمة استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1485 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1960 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 3240 جنيهًا.