طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة وأمطار رعدية على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، متوقعة أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

طقس الثلاثاء 23 مايو

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة غدا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، قد تكون رعدية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 24 مايو

وذكرت الأرصاد، أنه تنشط الرياح يوم الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

طقس الخميس 25 مايو

يشهد طقس الخميس نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة وفرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 23 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

درجات الحرارة الأربعاء 24 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

درجات الحرارة الخميس 25 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.