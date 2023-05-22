«الزراعة» تصدر عدة توصيات بشأن المحاصيل الصيفية في حال تقلبات الطقس

أعلن مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الطقس خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد انكسارًا في درجات الحرارة شمالًا واستمرارا لنشاط الرياح المحملة بالأتربة على الوجه البحري وشمال الصعيد والمناطق المفتوحة.

وأضاف في تقرير له، أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على مدن الساحل الشمالي حار على مناطق الدلتا والقاهرة امتدادًا لشمال الصعيد ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتشهد البلاد أيضًا نشاطًا للرياح في صورة هبات قوية متقطعة محملة بالأتربة على الدلتا والوجه البحري والظهير الصحراوي والقاهرة؛ لتكون معتدلة في مجملها وتنشط أحيانًا على الوجه القبلي والصعيد في صورة هبات متقطعة ولطيف إلى مائل للبرودة ليلًا في الدلتا والظهير الصحراوي ومعتدل على باقي الأنحاء كما تعود البرودة ليلًا.

أهم التوصيات الزراعية

وفيما بالتوصيات الزراعية أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، ضرورة الرش بمركبات التحجيم مثل سترات البوتاسيوم ومادة مبيوكوات كلوريد 25% للبطاطس بالمعدلات المذكورة في منشور التحجيم، أما الفاصوليا الصيفي فيجب الرش بصلابة الحبوب بسترات البوتاسيوم 1.5 كيلو للفدان، كذلك الرش الوقائي العاجل ضد الأنثراكنوز للموالح بمركبات باكروبات مانكوزيب مع ازوكسي استروبين وكذلك الحشرات القشرية بالزيت المعدني مع مبيد مناسب.

وأوضح «فهيم»، أنه فيما يتعلق بالزيتون من الأصناف الأجنبية فيجب الحد من إضافة الأزوت والاعتماد على البوتاسيوم، خلال هذه الفترة والعمل على التوازن في التسميد مع حمل الشجرة والعناية بفحص الأشجار ضد دودة براعم الزيتون لأنها سوف تزيد.

ضرورة تكثيف إضافة الفسفور للمحاصيل الصيفية

وأشار رئيس مركز معلومات المناخ، إلى ضرورة تكثيف إضافة الفسفور للمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة مثل الذرة والقطن والسمسم والصويا والفول السوداني والأرز وتكثيف إضافة الفسفور بسبب انخفاض الحرارة ليلًا خاصة في الوجه البحري، أما الزراعات تحت الصوب الزراعية فمن المتوقع زيادة كبيرة في معدلات تساقط الزهر «التنفيل» أو العقد الحديث بسبب ارتفاع الحرارة خلال المرحلة الماضية ثم انخفاضها مرة أخرى يتسبب في مشكلة في الإخصاب.

إضافة جرعة التسميد بالمعدلات 2 كجم سلفات نشادر

أشار إلى ضرورة الري في الصباح مع إضافة جرعة التسميد بالمعدلات 2 كجم سلفات نشادر مضاف إليها 2 كجم سلفات بوتاسيوم ذواب على لتر حمض فوسفوريك ويتم التكرار 3 مرات أسبوعيا بنفس المعدلات المذكورة، وذلك في حالة ما إذا كان النبات في مرحلة النمو الخضري، أما لو كان في مرحله التزهير والعقد فيكون الري صباحًا ويضاف عليها 2 كجم نترات نشادر مع 4 كجم بوتاسيوم ذواب مع نصف لتر حمض فوسفوريك وتضاف 3 مرات أسبوعيا.