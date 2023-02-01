مصرع عاملين في انهيار بئر صرف صحي بقنا.. والبحث عن ثالث

لقي شخصين مصرعهما، في انهيار بئر صرف صحي في قرية الكعيمات بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، فيما تبحث الحماية المدنية عن ثالث.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع عاملين انهارت عليهما بئر أثناء عملهما في الحفر بعزبة البوصة في أبوتشت.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

ضحايا انهيار بئر صرف صحي بقنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، جرى انتشال جثة الشاب عبدالله محمد محمود، 18 عامًا، من الكعيمات، وأخرى لشاب يدعى عبدالحكيم أحمد محمد، 26 عاما، من أسفل الأنقاض، بعد انهيار بئر صرف صحي عليهما، أثناء عملهما في الحفر بقرية الكعيمات مركز أبوتشت.

وقال مصدر في الوحدة المحلية لمركز أبوتشت، إنه جارٍ البحث عن شخص ثالث.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة.