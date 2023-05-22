إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بزفتى (صور)

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروح ونزيف داخلي، إثر تصادم سيارتين ملاكي على طريق «السنطة - السملاوية» بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بتصادم سيارتين

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة زفتى تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق مدينة السنطة وقرية السملاوية التابعة لمركز ومدينة زفتى، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة في أنحاء الجسم.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة، من بينهم حالة خطيرة، نتيجة تصادم سيارتين ملاكي على طريق «السنطة - السملاوية»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى زفتي العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

رفع آثار الحادث

وتم رفع حالة الطوارئ داخل مستشفى زفتى العام لسرعة التعامل وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، وتبين أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، كما جرى الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.