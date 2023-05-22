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الخارجية: تأجيل رحلة إجلاء المصريين المقيمين بالسودان من مطار دنقلة

كتب:

عمرو حسني
08:34 م | الإثنين 22 مايو 2023
الخارجية المصرية

الخارجية المصرية

أصدرت وزارة الخارجية بياناً، قبل قليل، بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المواطنين المصريين بالسودان، جاء فيه «يُرجى الإحاطة بأنه تم إرجاء رحلة الاجلاء من مطار دنقلة»، والتي كان من مقرر لها يوم غد 23 مايو الجاري، بالنسبة للمصريين الراغبين في العودة إلى مصر، حيث سيتم الإعلان عن الموعد الجديد فور تحديده.

استمرار الإجلاء من قسطل وأرقين

وأضافت وزارة الخارجية، عبر تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عمليات الإجلاء مستمرة من النقطتين التاليتين:

1- معبر قسطل (إجلاء بري).

2- معبر أرقين (إجلاء بري).

متابعة أحوال المواطنين في السودان

وتابعت الخارجية في بيانها، أن غرفة الأزمات بوزارة الخارجية تواصل تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، على الأرقام التالية:

01281943599

01283176894

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