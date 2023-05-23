حدث ليلا.. تحذير من الأرصاد وبشرى للموظفين وأصحاب المعاشات

شهدت الليلة الماضية العديد من الأحداث المهمة على مختلف المستويات والتى تمس المواطن المصري بشكل مباشر، جاء أبرزها تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية سقوط أمطار بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وكان للموظفين وأصحاب المعاشات البشرى بزيادة المرتبات والمعاشات، وإلي التفاصيل.

ارتفاع درجات الحرارة

شهدت درجات الحرارة اليوم، ارتفاعًا في على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، ويكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي المساء يسود طقس لطيف في أول الليل ويميل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية، ويكون معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد تعرضت لعاصفة ترابية، ولكن بمرور الوقت بدأت الأجواء تصفو بشكل تدريجي وعادت الرؤية الأفقية للطرق إلى طبيعتها وهذا الوضع يستمر معنا حتى الخميس المقبل.

كتل هوائية جنوبية

وأضاف «القياتي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أنّ الأجواء في مجملها من حيث الرمال المثارة ستكون صافية حتى الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن الخرائط توضح أنه بداية من الجمعة نتأثر بكتل هوائية جنوبية قد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وتحديدا على القطاع الغربي للجمهورية مثل الصحراء الغربية وواحة سيوة والسواحل الشمالية الغربية.

مفاجأة لأصحاب المعاشات والموظفين

أكدت مصادر حكومية مطلعة، أن شهر يوليو من كل عام، يعتبر موعد عيد العمال الفعلي لموظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين بالمصالح والجهات الحكومية، لافتة إلى أن شهر يوليو 2023، سيكون الشهر الأكثر حفاوة واحتفاء به من جانب الموظفين، لأنه سيضم أكثر من زيادة في مرتبات هؤلاء الموظفين، منها الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع شهر أبريل الماضي، في إطار خطة الدولة لتحسين دخول موظفي الحكومة، ومواجهة أعباء المعيشة، وارتفاع الأسعار الذي سببته الأزمة الاقتصادية العالمية.

قانون الخدمة المدنية

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، فإن الزيادات المتوقعة لمرتبات موظفي الحكومة في شهر يوليو المقبل، ستكون بسبب العلاوة الدورية، وهي بحد أدنى 7% لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من قيمة الأجر الوظيفي، ولأصحاب المعاشات تتراوح من 10 إلى 15% من قيمة المعاش المصروف شهريا.