النشرة الدولية.. الزلازل تضرب 4 دول ومصرع 19 تلميذا في حريق مدرسة

شهدت الساحة الدولية عدة هزات أرضية وحرائق، وحوادث سير، خلال الساعات القليلة الماضية، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وضربت الهزات الأرضية عدة دول ومناطق أبرزها اليونان وبولندا، وبورتريكو الأمريكية، وكاليدونيا الجديدة، فيما تراوحت قوة الهزات الأرضية، ما بين 2.1 و4.9 درجة على مقياس ريختر.

هزة أرضية جديدة تضرب كاليدونيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 ريختر، جنوب شرق جزيرة لويالتي بكاليدونيا الجديدة التابعة لفرنسا جنوب غرب المحيط الهادئ، بعمق 48 كيلومتر، وعلى مسافة 471 كيلومتر شرق نوميا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

جزيرة بورتريكو الأمريكية

وتعرضت جزيرة بورتريكو الواقعة شمال شرق البحر الكاريبي، إلى هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، بعمق 17 كيلومتر تحت سطح الأرض، وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة على مسافة 20 كيلومتر بين الغرب والجنوب الغربي من بونس.

هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر

وشهدت بولندا، وسط قارة أوروبا، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلومتر، وعلى مسافة 11 كيلومترا شمال غرب مدينة تشوتشيانوف.

كما ضربت هزة أرضية جنوب اليونان، بقوة 3.8 ريختر وعلى عمق 2 كيلومترات، وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة، وقعت على مسافة 213 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الغربي من بيرايوس جنوب العاصمة اليونانية أثينا.

مصرع 19 تلميذا في حريق جويانا

وفي جويانا، الواقعة بالساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، لقى 19 تلميذا مصرعهم جراء حريق اندلع في أحد المدارس، فيما أعلن رئيس مكافحة الحرائق في جويانا، دوين سكوتلاند، اندلاع حريق في غرفة نوم بمدرسة داخلية في مدينة ماديا وسط جويانا، ما أدى إلى احتراق وتدمير مبنى خشبي مكون من طابق واحد بالكامل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، وأشار سكوتلاند، إلى أن رجال الإطفاء خلصوا إلى أن الحريق نتج عن عمل إجرامي. وفي وقت سابق، وصف رئيس جويانا، محمد عرفان علي، الحادث بأنه سبب ألما كبيرا للأمة بأسرها، معلنا الحداد الوطني 3 أيام.

حادث مروري بالولايات المتحدة

وأعلنت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين في ساعة مبكرة من صباح أمس جراء حادث تصادم بين 6 سيارات على طريق سريع في «صنيفيل»، غرب أمريكا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

إعصار «ماورا» يقترب من الولايات المتحدة

وقال خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية، إن إعصار ماوار توجه نحو جزيرة جوام غرب المحيط الهادئ وقد يضرب الجزيرة الأمريكية غدا الأربعاء، فيما قالت حاكمة جوام، لو ليون جيريرو، إن «إعصار ماوار» يشكل تهديدا حقيقيا وربما سيضرب الجزيرة بشكل مباشر، فيما ألغت السلطات نحو 30 رحلة جوية كانت مقررة اليوم وغدا.