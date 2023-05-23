قصف أوكراني على قرية «كراسنو» الحدودية

تعرضت قرية «كراسنوأوكتيابيرسكي» الحدودية، لانقطاع التيار الكهربائي، بسبب قصف الجيش الأوكراني، وفقا لما أعلنه حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت.

وأشار حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت، على «تليجرام»، إلى عدم وقوع إصابات جراء القصف الأوكراني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، تصدت القوات الروسية، لعمليات توغل عبر الحدود، نفذتها عناصر قادمة من أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة بلجورود الروسية، إن مجموعة أوكرانية دخلت الأراضي الروسية، في منطقة جريفورون المتاخمة لأوكرانيا، وتم دحرها.

إبلاغ الرئيس الروسي بالهجمات

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الرسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، إلى إبلاغ فلاديمير بوتين بالهجمات، موضحا أن قوات بلاده تعمل على طرد العناصر المهاجمة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» اللاوسية.

وأشارت المخابرات العسكرية الأوكرانية، إلى أن مجموعتين روسيتين مسلحتين معارضتين، «فيلق حرية روسيا»، و«فيلق المتطوعين الروس»، يتألفان من مواطنين روس، هما اللتان نفذتا التوغل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام اوكرانية.

وفي وقت سابق، قال «فيلق حرية روسيا»، ميليشيا روسية مقرها أوكرانيا، بقيادة المعارض الروسي إيليا بونوماريف، إنها حررت بالكامل بلدة كوزينكا الحدودية، مضيفة عبر «تويتر»: «تقدموا.. روسيا ستتحرر».

إصابة 6 أشخاص على الأقل

وقال حاكم منطقة بلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن الجيش الروسي وحرس الحدود والحرس الرئاسي وجهاز الأمن الاتحادي الروسي «إف. إس. بي»، يشاركون في عملية التصدي للهجمات، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى إصابة 6 أشخاص على الأقل وتضرر 3 منازل ومبنى إداري.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن أنشطة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها البيولوجية غير منضبطة وخطيرة وتتطلب اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن النشاط البيولوجي العسكري الغربي يمثل تهديدا لأمن «موسكو»، وفقا لم ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن واشنطن تتلاعب بالبيانات حول الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، مشيرا في تعليقه على تصريحات مجموعة السبع «الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا،إيطاليا» بشأن المجال النووي، إلى أن بيانات ترسانات فرنسا وبريطانيا، غير مؤكدة وتوضيحية فقط.

المخابرات الألمانية: نجاحات ملحوظة في تحقيق «السيل الشمالي»

وفي ألمانيا، قال رئيس المخابرات، برونو كال، إن لا يمكن لأي جهاز استخبارات في العالم كشف الجهة الضالعة في تفجير أنابيب الغاز «السيل الشمالي 1 و2» الروسيين في مياه النرويج، مشيرا إلى وجود نجاحات ملحوظة في التحقيق.

اقتصاديا، وصل رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين إلى الصين، للمشاركة في منتدى الأعمال بين البلدين، وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين، فيما ذكرت وسائل إعلام روسية، إلى أن الزياة ستبدأ من شنجهاي.