ضبط عامل ونجله أصابا شخصا بنزيف في المخ أثناء مشاجرة بسوهاج

أصيب عامل بنزيف في المخ، جراء مشاجرة لخلافات مالية بمركز جرجا في محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لقسم جرجا، بوصول المدعو «ياسر. ح. ح. م»، سن 40 عاما، عامل، يقيم بشارع مرزوق بدائرة القسم، مصابا باشتباه نزيف بالمخ، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وبالانتقال وسؤال شقيقه المدعو «محمد. ح. ح. م»، سن 43 عاما، سائق، اتهم كلا من «عمر. م. ا. ا»، سن 50 عاما، عامل بأجر، ونجله «محمد. ع. م. ا. ا»، 15 عاما، طالب، يقيمان بالناحية ذاتها، بالتعدي على شقيقه بالضرب بقطعة حديدية كانت بحوزة الأول، ما نتج عنه إصابته بسبب خلافات مالية.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى ضبط المتهمين والأداة المستخدمة بحوزة الأول، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة للسبب ذاته المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.