«الأرصاد»: أمطار متفاوتة الشدة ورياح مثيرة للأتربة بعدد من المحافظات

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من تعرض عدد من محافظات الجمهورية لأمطار متفاوتة الشدة، اليوم، ورعدية أحيانا، بسبب منخفض جوي على سطح الأرض، يعمل على تكاثر السحب الممطرة مع تقدم ساعات النهار.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، اليوم، إلى أن الأماكن المتوقع أن تشهد أمطارا اليوم وفقا لما كشفت عنه الصور الأخيرة للأقمار الصناعية، ستكون وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال وجنوب محافظات الصعيد وذلك بنسب حدوث تتراوح بين 20 و40%.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون غائما جزئيا على أنحاء الجمهورية كافة، تزامنا مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة أحيانا بجنوب الصعيد، والسواحل الغربية للبلاد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا لتوقعات الهيئة، على النحو التالي:

- القاهرة 34 - 21.

- العاصمة الإدارية 34 - 20.

- أكتوبر 33 - 20.

- بنها 34 - 21.

- دمنهور 33 - 20.

- وادي النطرون 34 - 22.

- كفر الشيخ 33 - 23.

- المنصورة 34 - 19.

- الزقازيق 34 - 21.

- شبين الكوم 34 - 21.

- طنطا 33 - 20.

- دمياط 29 - 19.

- بورسعيد 30 - 20.

- الإسماعيلية 33 - 20.

- السويس 32 - 21.

- العريش 31 - 18.

- رفح 31 - 18.

- رأس سدر 35 - 20.

- نخل 32 - 13.

- كاترين 30 - 11.

- الطور 33 - 20.

- طابا 32 - 20.

- شرم الشيخ 36 - 23.

- الإسكندرية 25 - 18.

- العلمين الجديدة 25- 18.

- مطروح 24 - 19.

- السلوم 25 - 18.

- سيوه 30 - 20.

- رأس غارب 35 - 23.

- الغردقة 35 - 23.

- سفاجا 36 - 22.

- مرسى علم 35 - 23.

- شلاتين 31 - 23.

- حلايب 30 - 24.

- أبو رماد 28 - 23.

- رأس حدربة 28 - 23.

- الفيوم 35 - 22.

- بني سويف 35 - 22.

- المنيا 36 - 23.

- أسيوط 36 - 23.

- سوهاج 38 - 23.

- قنا 40 - 24.

- الأقصر 41 - 23.

- أسوان 42 - 25.

- الوادي الجديد 39 - 23.

- أبو سمبل 40 - 24.