«الأرصاد»: فرص لسقوط أمطار خفيفة غدا بهذه المناطق

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد تعرضت لعاصفة ترابية، ولكن بمرور الوقت بدأت الأجواء تصفو بشكل تدريجي وعادت الرؤية الأفقية للطرق إلى طبيعتها وهذا الوضع يستمر معنا حتى الخميس المقبل.

وأضاف «القياتي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أنّ الأجواء في مجملها من حيث الرمال المثارة ستكون صافية حتى الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن الخرائط توضح أنه بداية من الجمعة نتأثر بكتل هوائية جنوبية قد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وتحديدا على القطاع الغربي للجمهورية مثل الصحراء الغربية وواحة سيوة والسواحل الشمالية الغربية.

أمطار غير مؤثرة

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الثلاثاء سيشهد فرص أمطار خفيفة وغير مؤثرة تماما على الجزء الجنوبي من الجمهورية بالكامل، أي محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتتساقط أمطار خفيفة جدا وغير مؤثرة تماما على مناطق متفرقة».

انحسار الأمطار

وأكد أنه بداية من غد الثلاثاء، تبدأ الأمطار الخفيفة تنحسر في مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وفي أغلبها ستكون خفيفة وغير مؤثرة تماما حتى إن لاحظنا في بعض الأيام بعض ضربات الرعد، وهي أمطار معتادة في مثل هذا التوقيت من العام.