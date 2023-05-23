قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية لشاب مجهول الهوية، عثر على جثته في مدينة نصر، وطلبت من الطب الشرعي الاحتفاظ بالبصمة لحين تحديد هويته لمطابقتها بالبصمة الوراثية لأحد أفراد أسرته، كما استعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب الوفاة، وطلبت من المباحث سرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة شاب في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية في نهاية العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وخلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية أو علامات مميزة تحدد هويته أو سبب وفاته.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وقررت النيابة العامة انتداب رجال الأدلة الجنائية، لأخذ بصمات الشاب ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية، لبيان إذا كانت توجد له بصمات محفوظة لديهما من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة تصوير الجثة ونشرها في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة، للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بها.