بعد قليل.. انطلاق جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

تنطلق بعد قليل، فعاليات المحور الاقتصادي ضمن محاور الحوار الوطني بمركز المؤتمرات بأرض المعارض مدينة نصر.

وتعقد اليوم أربع جلسات في ثاني أيام للمحور الاقتصادي، وتخصص جلستان منهما لمناقشة «أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري» ضمن فعاليات لجنة الصناعة.

جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني

وعلى التوازي منهما تخصصت الجلستان الأخريتان لمناقشة «تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات» ضمن فعاليات لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي).

المحور السياسي

وناقشت لجنة الأحزاب السياسية، ضمن فعاليات المحور السياسي يوم الأحد الماضي:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

وناقشت لجنة المحليات كل قضاياها والتي تمثلت في:

1- النظام الانتخابي المناسب في ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية في كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحي، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية في مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالي في الموضوعات السابقة (عدد المواد حوالي 23 مادة).

7- عدم الدخول في اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلي، وتركهما للقانون الحالي، على أن تجرى مناقشة ذلك في القانون الشامل.