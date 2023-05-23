انطلاق ثاني جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لمناقشة قضايا الصناع

انطلقت ثاني جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر؛ إذ تناقش لجنة الصناعة على مدار جلستين قضايا تحديات توطين الصناعة المصرية، وأسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وتحديات القوى العاملة المصرية.

تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي

كما تناقش لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على مدار جلستين، موضوع بعنوان «تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي يين الواقع والفرص والتحديات».

‏يشار إلى أن أولى جلسات المحور الاقتصادي، الذي يضم 8 لجان فرعية، كانت الثلاثاء الماضي؛ إذ ناقشت لجنة السياحة، الثلاثاء الماضي، على مدار جلستين صياغة الخريطة السياحية لمصر وعوامل الجذب لها ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.

وناقشت لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين، برامج الحماية الاجتماعية بين الواقع والراهن والتطورات الجديدة.

مواعيد عقد جلسات الحوار الوطني

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة «السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي»، يوما من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى 4 جلسات في اليوم الواحد، لكل منها 3 ساعات.