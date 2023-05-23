ما هو الاقتصاد الأزرق الذي تتطلع إليه مصر؟.. مسؤول بيئي يجيب

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الاقتصاد الأزرق هو إحدى الآليات التي تسعى مصر لاتباعها ضمن مسار تحقيق نمو اقتصادي فعّال في إطار التحول نحو الأخضر، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية ماهية الاقتصاد الأزرق وتأثيره على البعد البيئي.

الاقتصاد الأزرق

ويساعد الاقتصاد الأزرق في تعزيز الاستثمار البيئي، بالإضافة إلى أنه يقوم على دمج الأبعاد البيئية في مختلف السياسات الوطنية ومناحي التنمية.

وقال المهندس أحمد كمال عبدالمنعم، مستشار اتحاد الصناعات المصرية للتغيرات المناخية، ومدير مكتب الالتزام البيئي، أن الاقتصاد الأزرق يشكل أهمية كبيرة في مجال الاستثمارات لارتباطه بالاقتصاد البحري الذي يقوم على الموارد المائية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات المتمثلة في سواحل البحرين الأحمر والمتوسط.

جذب الاستثمارات والمشاريع لمصر

وأوضح مدير مكتب الإلتزام البيئي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاقتصاد الأزرق سيعمل على جذب الاستثمارات والمشروعات لمصر وتحديداً المشروعات المرتبطة بالسواحل، ما يوفر عملة صعبة وفتح أبواب الاستثمارات داخل وخارج مصر.

ونوه «عبدالمنعم» بضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد البحرية والمائية التي تتمتع بها مصر، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأزرق يراعي الحماية البيئية للموارد المائية.