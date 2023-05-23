«الغرف السياحية»: لم يتم سحب أي أراضي مخصصة لمشروعات سياحية

قال أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّ هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لم تسحب أيا من الأراضي التي خصصتها للمستثمرين لإقامة مشروعات سياحية بسبب تعثر المستثمرين في السداد، لافتًا إلى أنَّ الهيئة تسحب الأراضي في حالة واحدة فقط وهي عدم تنفيذ أي تنمية في المشروعات وفقا للمدد التي حددتها الهيئة لإقامتها.

لجنة تظلمات لتلقي شكاوى المستثمرين

وأضاف «الوصيف»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة المنشآت الفندقية اليوم بأحد فنادق القاهرة عقب انتهاء الجمعية العمومية للغرفة، أنَّ هيئة التنمية السياحية شكلت لجنة لتلقي التظلمات من المستثمرين الذين تمّ إلغاء قرار تخصيص أراضي الهيئة لها لإنشاء مشروعات سياحية، موضحًا أنَّ الهيئة سحبت الأراضي من المستثمرين الذين تحصلوا علي التخصيص منتصف تسعينات القرن الماضي ولم تزد نسبة تنفيذ المشروع عن 25%.

غرامة 10% للتأخر في التنفيذ

ولفت إلى أنَّ الهيئة تتعامل مع الأراضي التي تمّ تخصيصها للمستثمرين منذ نحو 30 عاما ولم تزد نسب تنفيذ المشروع به أكثر من 50% بفرض غرامة للتأخير في التنفيذ، مبينًا أنَّه يتمّ حساب تلك الغرامة بضرب نسبة تنفيذ المشروع الفعلي في سعره وقت التخصيص مع إضافة 10% كغرامة تنفيذ.

وأوضح أنَّ هيئة التنمية السياحية تدرس حاليًا وضع مخطط تنظيمي للمشروعات التي يجب تنفيذها بكل منطقة سياحية وذلك بحسب حاجة كل منطقة لمشروعات سواء لفنادق أو مخيمات أو مشروعات ترفيهية.

يُشار إلى أنَّ الاتحاد المصري للغرف السياحية ممثل كعضو بمجلس إدارة هيئة التنمية السياحية.