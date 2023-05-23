تعرف على الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2023

ينتظر العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص الأعياد والإجازات الرسمية لقضاء وقت طويل مع أسرهم وذويهم، بعد العمل لفترات طويلة دون إجازة متصلة، وينتظر المصريون أول الإجازات والأعياد بعد أقل من شهرين والتي تبدأ بإجازة عيد الأضحى 2023.

الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

ووفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإنه من المقرر أن تكون إجازة العيد الأضحى 2023، الأربعاء 28 يونيو 2023 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، على أن يكون موعد وقفة عرفات 2023، يوم الثلاثاء 27 يونيو المقبل، وتمتد الإجازة وفقا لمصادر حكومية لـ«الوطن» حتى خمسة أيام متتالية.

وتستعرض «الوطن» في إطار الخدمات التي تقدمها للقارئ، الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 والتي جاءت على النحو التالي:-

- عيد الأضحى المبارك: الأربعاء 10 ذو الحجة، الموافق 28 يونيو 2023.

- ثورة 30 يونيو، الجمعة 12 ذو الحجة، الموافق 30 يونيو 2023.

- رأس السنة الهجرية، الأربعاء 19 يوليو.

- ثورة 23 يوليو، الأحد 23 يوليو.

- المولد النبوي الشريف، الأربعاء 27 سبتمبر.

- عيد القوات المسلحة «انتصارات أكتوبر»، الجمعة 6 أكتوبر.

إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية مدفوعة الأجر

يذكر أنه وفقا لما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين بالقطاع الحكومي، فإن الفترة المقبلة من شهر مايو لا توجد بها أي إجازات رسمية أو أعياد وتقتصر الإجازات على الإجازات الأسبوعية فقط، لافتة الى أن كافة الأعياد والمناسبات.