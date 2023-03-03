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الكاتب الصحفي أحمد فايق والروبوت «توت» يقتحمان عالم chat gpt: يقدم المعلومة بدقة

كتب:

محمد عزالدين
09:06 م | الجمعة 03 مارس 2023
أحمد فايق والروبوت توت

أحمد فايق والروبوت توت

قدم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد فايق بصحبة الروبوت «توت» فقرة جديدة ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، والتي سلطت الضوء على عالم «chat gpt»، ووضع قواعد التعامل مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ماذا يقدم chat gpt؟

وقال الإعلامي أحمد فايق إن «chat gpt» هي تقنية خاصة بالذكاء الاصطناعي، نستطيع من خلال طرح سؤال، وهذه التقنية هي التي تقوم بدور الباحث عن المعلومة، ويقدم هذه المعلومة بشكل دقيق للغاية، ويُعد تغييرا ثوريا وجذريا للعالم أجمع.

وكشف الروبوت توت تفاصيل تقنية للذكاء الاصطناعي تسمى «الذكاء الاصطناعي التوليدي في سيليكون فالي»، قائلا إن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو القدرة على الابتكار.

الذكاء الاصطناعي التوليدي

وتابع: «ممكن تطلب منه يرسم شخصية كارتونية مثل صورة ميكي بتكنيك فان جوخ»، لافتا إلى أن الشركة صاحبة هذه التقنية هي ذاتها التي طرحت chat gpt، والتي تستثمر في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

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