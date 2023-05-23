إعلان اشتراطات حصول الفنادق على قرض الـ10 مليارات جنيه خلال أسبوعين

قال أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير أعمال الإتحاد المصري للغرف السياحية ، إن وزارة السياحة والآثار ستعلن خلال أسبوعين الاشتراطات الخاصة بحصول المنشآت السياحية والفندقية على قرض مبادرة الـ10 مليارات جنيه، والتي خصصها البنك المركزي لإجراء عمليات الإحلال والصيانة بالمنشآت السياحية.

اجتماعات مسؤولي البنك المركزي و«السياحة» و«المالية»

ولفت «الوصيف»، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الأسابيع الماضية شهدت اجتماعات بين مسؤولي البنك المركزي ووزارتي المالية والسياحة والآثار، لمناقشة آلية منح قرض الـ10 مليارات جنيه التي خصصها «المركزي»، لإجراء عمليات الإحلال والصيانة للمنشآت السياحية والفندقية، وأيضا تحديد المناطق السياحية الأكثر احتياجا للحصول على هذه القروض.

مبادرة الـ10 مليارات جنيه مهمة للقطاع السياحي

وأشار إلى أن الـ10 مليارات جنيه التي خصصها البنك المركزي كمبادرة لإجراء عمليات الإحلال والصيانة بالفنادق والمنشآت السياحية ليست مبلغا كبيرا، إلا أنه مهم جدا حاليا في ظل حاجة عديد من المنشآت بعدد من المدن السياحية لإجراء عملية الصيانة والتجديد اللازمة، لاسيما في ظل عدم امتلاكها المبالغ اللازمة لذلك في ضوء توقف البنوك عن تمويل تلك العمليات.

وأشار إلى أن هناك عديدا من المناطق السياحية ستكون لها الأولوية في الحصول على قرض البنك المركزي الخاص بإجراء عمليات الإحلال والصيانة، مثل نويبع وطابا وأيضا الصعيد، لافتا إلى أن وجود المنشآت السياحية والفندقية بحالة متميزة يرفع من أعداد السياح الوافدين لمصر.