رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالعياط

كتب:

جيهان عبد العزيز
01:52 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
سيارة إسعاف ــ صورة أرشيفية

سيارة إسعاف ــ صورة أرشيفية

أصيب 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في منطقة العياط، وجرى نقلهم إلى مستشفى أكتوبر العام لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء أحمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بإصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

اختلال عجلة القيادة سبب الحادث

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أثناء سير السيارة الميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي قبل بوابة تحصيل الرسوم اتجاه القاهرة قيادة سائق 40 سنة، مصاب بنزيف داخلي وكدمات متفرقة بالجسم وكان بصحبته 13 شخصا يستقلون الميكروباص، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي؛ مما أدى إلى انقلاب الميكروباص على جانب الطريق وإصابة 13 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ المزيد:

مصرع شخص أثناء عبور الطريق في العياط

مصرع عامل أثناء عمله على ماكينة «درس القمح» في العياط

مي كساب عن دورها في «جعفر العمدة»: «المخرج طلب مني أضحك في عز العياط»

ثابت سليمان رئيسا لمركز ومدينة العياط وهاني عبد الرؤوف للحوامدية
بقلم جيهان عبد العزيز