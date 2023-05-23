باسم لطفي: ترتيب أولويات الاستثمار الخطوة الأولى لحل المشكلات الاقتصادية

قال باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن الجلسات التي ناقشت مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، شهدت مقترحات جيدة ونقاشا ثريا وحلولا مبتكرة.

توعية المواطن بشأن الاستثمار السياحي

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أول نقطة أجمع عليها المشاركون هي ضرورة وجود استراتيجية للاستثمار بجدول زمني، ووضع آليات لحل المشكلات الصناعية في أي وقت، وإيجاد قوانين للشركات الناشئة خاصة بها، وضرورة توعية المواطن بشأن الاستثمار السياحي.

وأوضح أن المهم حاليا هو ترتيب أولويات الاستثمار، ثم يأتي دور أولويات المشكلات المترتبة على ترتيب أولويات الاستثمار، والوصول لنقطة توافق على ماهية الأولويات بين الأحزاب جميعا.

خطط مصر للتنمية 2030 تسير بشكل مستقر

وذكر أن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعة حاليا هي تعدد جهات الولاية لأي مشروع سواء زراعي أو صناعي، ومن الجهة المنوطة بالتعامل مع المستثمر، وأيضا فكرة الشباك الواحد التي لم تنفذ حتى اليوم لأن الجهات المعنية بالترخيص لم ترقمن حتى الآن لتكون متصلة كلها إلكترونيا.

وتابع أن خطط مصر للتنمية 2030 تسير بشكل مستقر، ولولا الظروف الخارجة عن إرادتنا مثل الأزمة الروسية الأوكرانية لكان الوضع الآن أفضل، لكن مصر لديها كل المقومات الصناعية الجاذبة؛ سوق به 105 ملايين نسمة، ولدينا محور قناة السويس، وشبكة طرق ضخمة ومناطق صناعية جاهزة ومصانع منشأة بالفعل.