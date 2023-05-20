بدء تسليم 96 وحدة بمشروع «سكن مصر» في القاهرة الجديدة غدا

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بدء تسليم 4 عمارات، تضم 96 وحدة سكنية مسلسل 2.1 بالمرحلة الأول، ومسلسل 1 للمراحل الأخرى، بمشروع «سكن مصر» بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارا من غدٍ الأحد.

تسليم وحدات سكنية بمنطقة غرب الجامعات

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 50، غدا الأحد الموافق 21 مايو الجاري،، ووحدات العمارة رقم 51، يوم الاثنين الموافق 22 مايو، ووحدات العمارة رقم 56 يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو، ووحدات العمارة رقم 57 يوم الأربعاء الموافق 24 مايو.

وأشار «الغيطي»، إلى أن العميل عليه التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر، في 2 شارع عباس العقاد، لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه إلى جهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

متابعة أعمال تطوير امتداد التسعين الشمالي

وفي سياق متصل، تابع «الغيطي» بعض أعمال الأسفلت باللوتس الجنوبية بالتجمع الخامس، وكذا أعمال طرق محور جمال عبدالناصر وأعمال تطوير امتداد التسعين الشمالي.