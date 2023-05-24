فيضانات وبراكين وزلازل.. ماذا حدث في العالم خلال 72 ساعة؟

في 3 أيام فقط وخلال 72 ساعة حدث زلزال وفيضان، في سنة بدأت من أولها بزلزال في مطلع فبراير الماضي في تركيا وسوريا بشدة 7.8 درجة على مقياس ريختر.

كارثة القرن في تركيا

وكشف مركز كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، أمس الثلاثاء، بحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، وقوع زلزال جديد في هاتاي التركية وهي إحدى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال، وكان على عمق 8.9 كيلومتر تحت سطح الأرض وسط شعور سكان 11 محافظة في البلاد بالزلزال بجانب إحساس بعض المناطق بسوريا، فيما وصفت السلطات التركية الزلزال الذي ضرب البلاد مطلع فبراير بأنه «كارثة القرن».

فيضان سيئ في أفغانستان

في نفس السياق، حدث أمس الثلاثاء فيضانات مفاجئة في أفغانستان توفي فيها 6 أشخاص، وأوضح المتحدث باسم حاكم ولاية غور الأفغانية عبد الواحد هماس، إن الفيضانات وقعت في ضاحيتين بولاية غور، وتعرض البلاد لفيضانات موسمية في ظل التغيرات المناخية الحادثة في العالم.

بركان خطير في المكسيك

وكشفت دولة المكسيك عن إعلانها حالة الطوارئ فيها في ظل زيادة نشاط بركان بوبوكاتيبتل في الأيام الـ3 الماضية مع إعلان إغلاق الأنشطة في المطارات وسط سقوط الرماد بشكل مفرط في كل أنحاء دولة المكسيك.