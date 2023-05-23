ضياء رشوان: المجلس الأعلى للتدريب يشمل التعليم قبل الجامعي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الذي اقترحه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحوار الوطني ليس للتعليم العام فقط، بل يضم منتمين لمؤسسة الأزهر الشريف لأن الأزهر يضم نحو 3 ملايين تلميذا في التعليم ما قبل الجامعي.

المجلس يستهدف التعليم ما قبل الجامعي بجميع أنواعه

وأضاف «رشوان»، خلال حواره في برنامج «حديث الأخبار»، الذي يُعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المجلس يستهدف التعليم ما قبل الجامعي بجميع أنواعه، ودور الحوار الوطني مناقشة مشروع القانون، ورفع توصياته عليه، ثم يعاد مرة أخرى إلى الرئاسة ويأخذ مساره الطبيعي في مجلس النواب.

وأوضح أنه لا يمكن اعتبار الحوار الوطني بديلا عن مؤسسات الدولة مثل البرلمان أو الحكومة، لكن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، فهو من حقه أن يوجه بتنفيذ أي توصيات بشكل مباشر، كما يحق له وللحكومة عرض أي مشروعات قانون على مجلس النواب لمناقشتها وتكون لها الأولوية.

جميع الآراء تطرح بكل حرية في جلسات الحوار الوطني

وأشار إلى أن جميع الآراء تطرح بكل حرية في جلسات الحوار الوطني، والآراء تقرن بورقة عمل مكتوبة، حتى يتم بلورة المقترحات عبر المقررين والمقررين المساعدين، مثلا لدينا اقتراح في النظام الانتخابي بقائمة نسبية، وقائمة مطلقة، وانتخابات فردية، 3 مقترحات لا تزال تحت المناقشة، ثم تقام جلسة أصغر تضم أصحاب المقترحات الثلاثة وتعالج الأفكار قانونيا ودستوريا قبل رفعها للرئاسة.