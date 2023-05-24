العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل كيس بلاستيكي في 15 مايو

تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لطفل حديث الولادة في أحد الشوارع بمنطقة 15 مايو، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت إجراء تحليل البصمة الوراثية للمتوفى لمطابقتها بالبصمة الخاصة بالمتهمة، حال كشف هويتها وضبطها.

كما طلبت النيابة العامة، التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقي مامور قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل حديث الولادة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي كيس بلاستيك أسود اللون بداخل طفل حديث الولادة، وبالفحص تبيّن أنّه ذكر، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، ولم يتم العثور على أشياء أخرى تدل على هويته، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.