رئيس «الأمان النووي» تشارك في المؤتمر الدولي لتكهين المنشآت الإشعاعية في فيينا

شاركت الدكتورة نادية هلال، رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية، في المؤتمر الدولي عن تكهين المنشأت النووية والإشعاعية، المقام في فيينا بصفتها ممثلة للطاقة الذرية المصرية، بالإضافة إلى تمثيل المرأة العربية والأفريقية، إذ أنها تتولى قيادة أحد مراكز الأبحاث النووية والإشعاعية الوطنية، وهو مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية المصرية.

عمل المرأة في مجال الأمان النووي والإشعاعي

وأشارت هيئة الطاقة الذرية، في بيان اليوم، إلى أنه تم دعوة الدكتورة نادية للمشاركة في المؤتمر والجلسة الخاصة عن عمل المرأة في مجال الأمان النووي والإشعاعي، وخاصة في مجال تكهين المنشآت النووية والإشعاعية كممثلة لمصر والمرأة العربية والأفريقية، لافتة إلى أنه شارك في الجلسة تينا فان دير ستراتين وزيرة الطاقة البلجيكية، ولورنس بيكيتي نائب وكالة الطاقه الذرية الفرنسية، ومارتا زياكوفا رئيس هيئة الرقابة النووية السلوفاكية، وتيريزا ديكير نائب رئيس هيئة توليد الطاقة الكندية.

200 مفاعل نووي ستخرج من الخدمة بحلول 2050

ويأتي تنظيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا المؤتمر الدولي، نظرا لأنه على المستوى الدولي فأن الكثير من المنشآت النووية والإشعاعية قد تم تكهينها أو في المراحل الأخيرة للتشغيل، في ظل خروج حوالي 200 مفاعل نووي للطاقة من إجمالي عدد 409 مفاعلا نوويا تعمل على مستوى العالم من الخدمة بحلول عام 2050، مما يمثل تحديا كبيرا للعديد من دول العالم.

وقالت الدكتورة نادية هلال، رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، إنّ المؤتمر استعرض كل ما هو جديد في مجال تكهين المنشآت النووية والإشعاعية، في ظل التحديات التي تواجه الدول خلال تلك العملية والاعتبارات الاقتصادية والفنية والبيئية، وأهمها اعتبارات الأمان النووي والاشعاعي، مشيرة إلى أنه تم استعراض خبرات دول العالم والدروس المستفادة من تكهين بعض المشروعات النووية والإشعاعية.

تحقيق كفاءة اعتبارات الأمان النووي لعملية التكهين

وشملت محاور الجلسات في المؤتمر، مناقشة البنية التحتية لتحقيق كفاءة عملية التكهين، التخطيط والإعداد لمراحل التكهين، مشاركة الجهات ذات الصلة بعملية التكهين، تطبيقات تنفيذ عملية التكهين، وختاما كيفية تحقيق كفاءة اعتبارات الأمان النووي لعملية التكهين، وشارك في المؤتمر حوالي 450 شخصا من جميع دول العالم منهم 350 مشارك بالحضور.

وقال الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، إنّ مشاركة الدكتورة نادية هلال رئيس مركز الأمان النووي والإشعاعي بهذا المؤتمر الدولي، يعد تشريفا للمرأة المصرية العاملة في المجال النووي في مصر وكذلك الدول العربية والإفريقية .

توليد الطاقة والمجالات الطبية

فيما أوضح الدكتورشريف الجوهري، المتحدث الرسمي للهيئة، بأن هذا المؤتمر الدولي ناقش أحد أهم التحديات التي تواجه الكثير من دول العالم، والتي لديها الكثير من المنشأت النووية والإشعاعية، التي تعمل في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتشمل توليد الطاقة والمجالات الطبية والصناعية والبحوث النووية، إذ أنّ عملية تكهين المنشآت النووية والإشعاعية هي المرحلة الأخيرة من دورة حياتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي والتشغيلي.