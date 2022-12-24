مركز الأمان النووي يشارك في المؤتمر الدولي لتقنيات الاستشعار عن بعد

شارك خمسة باحثين من مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية في المؤتمر الدولي الأول لتقنيات الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والذي عُقد في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

المشاركون في المؤتمر

وأشارت هيئة الطاقة الذرية، في بيان، إلى أن المؤتمر نظمته الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة وفود من دول روسيا، وإيطاليا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وألمانيا، وتونس، والإمارات، والجزائر، ومشاركة 150 باحثًا من مصر، و12 باحثًا من الدول العربية والأجنبية.

نشر الأبحاث في المجلة المصریة للاستشعار من البعد

وقالت هيئة الطاقة الذرية، في البيان، إن الباحثين الدكتورة نادية محمود سراج والدكتور محمد صفوت توفيق قدما بحثاً عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية للإخلاء في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، كما قدمت الدكتورة كاميليا حامد حجاج، والدكتورة رشا عبد الله حسين، والدكتور رأفت ريان، بحثاً آخر عن دراسة المياه الجوفية للأراضي الزراعية، وسيتم نشر هذه الأبحاث فی عدد خاص فی المجلة المصریة للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والتي تتبع قواعد النشر العالمي «Elsevier» تحت فهرس قواعد البیانات «Scopus».

استخدام المعلومات الجغرافية في دراسات الطوارئ النووية

وذكرت الدكتورة نادية لطفي هلال، رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، أن المركز يشمل خبرات متميزة من الباحثين، خاصة في مجالات الأمان النووي، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية في الدراسات الخاصة بالطوارئ النووية والإشعاعية، وكذلك اختيار مواقع المحطات النووية، والدراسات الهيدرولوجية للمياه الجوفية والسطحية. ويسعى المركز خلال الفترة الحالية للتركيز على البحوث التطبيقية التي تخدم البرنامج النووي المصري والمشروعات القومية في المجالات المختلفة.