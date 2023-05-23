هل توجد زيادة في المعاشات الشهر المقبل؟.. هيئة التأمينات تجيب

مع قرب حلول شهر يونيو، يتساءل كثير من المواطنين خاصة المستفيدين من المعاشات، عن وجود زيادة في المعاشات تصرف لهم الشهر المقبل، الذي يفصل بيننا وبينه أيام معدودة.

هل توجد زيادة في المعاشات الشهر المقبل؟

وأجابت على هذا التساؤل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موضحة أنَّ هناك زيادة في المعاشات الشهر المقبل، وهي الزيادة التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنسبة 15%، لجميع المستفيدين من المعاشات، والبالغ عددهم 11 مليون مستفيد، منذ شهر أبريل الماضي.

وسيتمّ صرف معاشات الشهر المقبل بزيادة 15% بحد أدنى 170 جنيهًا، و1635 جنيهًا كحد أقصى، لجميع المستفيدين، وهي الزيادة المقررة للشهر الثالث على التوالي.

موعد صرف معاشات الشهر المقبل بزيادة 15%

وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات الشهر القادم يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023 لجميع المستحقين، أي نهاية الأسبوع المقبل.

أما عن طرق صرف معاشات يونيو 2023 بالزيادة المقررة 15%، أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدد من الطرق، التي يمكن من خلالها صرف المعاشات للمستحقين، والتي تتمثل في: «المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، منافذ شركات فوري، ماكينات الصرف الآلي».