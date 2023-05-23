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هل توجد زيادة في المعاشات الشهر المقبل؟.. هيئة التأمينات تجيب

كتب:

منة عبده
09:30 ص | الثلاثاء 23 مايو 2023
صرف المعاشات.. صورة أرشيفية

صرف المعاشات.. صورة أرشيفية

مع قرب حلول شهر يونيو، يتساءل كثير من المواطنين خاصة المستفيدين من المعاشات، عن وجود زيادة في المعاشات تصرف لهم الشهر المقبل، الذي يفصل بيننا وبينه أيام معدودة.

هل توجد زيادة في المعاشات الشهر المقبل؟

وأجابت على هذا التساؤل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موضحة أنَّ هناك زيادة في المعاشات الشهر المقبل، وهي الزيادة التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنسبة 15%، لجميع المستفيدين من المعاشات، والبالغ عددهم 11 مليون مستفيد، منذ شهر أبريل الماضي.

وسيتمّ صرف معاشات الشهر المقبل بزيادة 15% بحد أدنى 170 جنيهًا، و1635 جنيهًا كحد أقصى، لجميع المستفيدين، وهي الزيادة المقررة للشهر الثالث على التوالي.

موعد صرف معاشات الشهر المقبل بزيادة 15%

وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات الشهر القادم يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023 لجميع المستحقين، أي نهاية الأسبوع المقبل.

أما عن طرق صرف معاشات يونيو 2023 بالزيادة المقررة 15%، أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدد من الطرق، التي يمكن من خلالها صرف المعاشات للمستحقين، والتي تتمثل في: «المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، منافذ شركات فوري، ماكينات الصرف الآلي».

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.