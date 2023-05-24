أسعار الدواجن الیوم 24-5-2023 في الأسواق.. تراجع جنيهين في الكيلو

تراجعت أسعار الدواجن الیوم 24-5-2023 في الأسواق والمحلات، بنحو 2 جنيه تقريبا، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 62 جنيها، ليصل إلى المستهلك في حدود 70 و75 جنيها بحسب المنطقة.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، إنّ تراجع أسعار الدواجن حاليا يرجع إلى قرارات الحكومة خلال الشهور الأخيرة بالإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، موضحا أنّ الفترة الحالية ستشهد استقرار كبير في أسعار الدواجن.

واكد السيد لـ«الوطن»، أنّ انخفاض أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة نظرا للتراجع الكبير في أسعار الأعلاف، موضحا أنّ السعر حاليا عادل بالنسبة للمربين، ومزيد من الانخفاض قد يؤدي إلى خسائر كبيرة لهم، خاصة أنّهم بدأوا الدورات الإنتاجية في ظل الأسعار المرتفعة للأعلاف مسبقًا، وعليه تكلفة الإنتاج كانت مرتفعة، ومع انخفاض الأسعار سيؤدي إلى تكبّدهم خسائر كبيرة، خصوصا أنّ دورة الإنتاج تصل لنحو 35 يوما.

تراجع أسعار الدواجن

وأعرب السيد، عن أمنياته بأن تتراجع الأسعار بشكل أكبر، لكن دون أن يتكبّد المربي أي خسائر، كي يستمر فى الصناعة، موضحا أنّه عند انخفاض السعر ستعود القوة الشرائية لما كانت عليه من قبل، وبالتالي تنتعش صناعة الدواجن مرة أخرى.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 12 جنيها والكتكوت الساسو 10 جنيهات، والكتكوت البلدي 6.5 جنيه، والكتكوت الهجين 6.5 جنيه، والفيومي على وشه 9 جنيهات، والبط المولر 27 جنيها، وبلغ سعر البط المسكوفي 29 جنيها، والبط البيور 19 جنيها، والسمان عمر أسبوعين 7 جنيهات.

أسعار البيض اليوم في مصر

أما عن سعر البيض فسجل 81 جنيها لكرتونة البيض الأبيض، وبلغ سعر البيض البلدي 99 جنيها وسعر البيض الأحمر 88 جنيها للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.