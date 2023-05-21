تراجع جديد بأسعار الدواجن اليوم.. والشعبة توضح السبب

سجلت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية تراجعاً جديداً اليوم الأحد، وذلك بعد أن هبطت الأسعار منذ عده أيام، بسبب الإفراجات الجمركية للكثير من الأعلاف، كما أن تراجع القوة الشرائية في الوقت الراهن، ساهم بشكل كبير في انخفاض الأسعار، في ظل أن هناك توقعات بالتراجع مجدداً خلال الفترة القادمة، وفقاً لما صرح به عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ«الوطن».

وأوضح «السيد»، في تصريحاته اليوم الأحد، أن مبيعات الدواجن شهدت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين ارتفاعاً ملحوظاً بمناسبة شهر رمضان المبارك، ثم انخفضت الأسعار مع تراجع إقبال المواطنين على الشراء، بعد انتهاء الشهر الكريم، لذلك يأتي تراجع الأسعار حالياً، وهو الأمر الذي كان متوقعاً، وهو أمر طبيعي للغاية.

أسعار الدواجن اليوم.. البلدي بـ80 جنيهاً

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن سعر الدجاج الأبيض في المزرعة، اليوم الأحد، يتراوح ما بين 61 و62 جنيهاً للكيلو، والتنفيذ الفعلي ما بين 71 و73 جنيهاً، فيما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي 80 جنيهاً، وذلك في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 85 جنيهاً، كما يسجل كيلو الدجاج الأمهات 55 جنيهاً، أرض مزرعة، ويبلغ التنفيذ الفعلي 65 جنيهاً.

وتابع أن كيلو البانية يتراوح سعره في الأسواق ما بين 160 و170 جنيهاً، وكيلو الشيش طاووق يسجل اليوم 150 جنيهاً، فيما يبلغ سعر كيلو الأوراك 75 جنيهاً، وبالنسبة للدبابيس تسجل اليوم 80 جنيها.

أسعار الكتاكيت تواصل الاستقرار

وأشار عبدالعزيز السيد إلى أن أسعار الكتاكيت تواصل استقرارها في السوق المحلي، حيث يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 10 و10.25 جنيه، والكتكوت البلدي ما بين 5.5 و6.5 جنيهات، فيما يتراوح سعر كتكوت «ساسو» ما بين 8.5 و 9.5 جنيهات، و«الساسو بيور» ما بين 9.5 و 10.5 جنيهات، ويتراوح سعر الهجين ما بين 7 و8 جنيهات.