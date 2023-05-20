رئيس شعبة الدواجن بالقاهرة: استقرار أسعار الفراخ خلال الفترة الحالية.. وتراجع مرتقب

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الداجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن تواصل استقراراها اليوم في السوق المحلية بعد أن شهدت هبوطا ملحوظا في الأيام الماضية، وذلك بعد قرار الإفراج الجمركي عن الكثير من الأعلاف.

انخفاض الأسعار الفترة المقبلة

وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك توقعات بتراجع جديد للدواجن الفترة المقبلة، وربما تنخفض أسعار البيض والكتاكيت أيضا.

أسعار الدواجن اليوم

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الدجاج الأبيض يسجل اليوم في المزرعة 64 جنيها، ويصل للمستهلك بـ78 جنيها، كما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي 80 جنيها وفي الأسواق يسجل 95 جنيها.

وتابع أن كيلو الدجاج الأمهات يبلغ 55 جنيها داخل المزرعة ويباع بـ65 جنيها، فيما يتراوح كيلو البانية ما بين 160 و170 جنيها، ويبلغ سعر الشيش طاووق والأوراك 150 جنيها.