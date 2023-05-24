معلومات عن شركة بنها للصناعات الإلكترونية.. تنتج ألواح الطاقة الشمسية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، شركة بنها للصناعات الإلكترونية، يُرافقه محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، وكان في استقبال المحافظ، كلًا من المهندس هشام نصر مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور مهندس حسام حسن عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة، والمهندس ياسر لطفي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خالد البرنس رئيس قطاع الإنتاج، والمهندس عوده محمد رئيس قطاع الجودة، والمهندس أحمد رشدي رئيس القطاع الفني، وحاتم السلكاوي رئيس قطاع الأمن.

شركة بنها للصناعات الإلكترونية

وتناولت الزيارة، عرض فيلم تقديمي عن إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها المختلفة، وكذلك فيلم عن شركة بنها للصناعات الإلكترونية وإمكانياتها وكافة منتجاتها ومراحل التصنيع المختلفة، وشدد «الهجان» على أهمية تكاتُف جميع الجهات لتشجيع المنتج والصناعة الوطنية لزيادة الاستثمارات المحلية والنهوض بالصناعة المصرية، التي تسهُم بشكل كبير في وجود فرص عمل حقيقية، للقضاء على البطالة ودفع عجلة الإنتاج.

وأكد حرصه على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين، لمناقشة سُبل دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التي من شأنها أن تُسهم في تحقيق المُعدلات المرجوة لنمو الاقتصاد المصريّ، منوهًا في هذا الصدد بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن تكون هناك استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة في مصر، تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعيًا لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.

مصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية

كما تفقد المحافظ ومرافقوه، مجمع المصانع داخل الشركة، الذي تضمن مصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومصنع إنتاج شاشات الليد، ومصنع إنتاج الهياكل المعدنية، والدوائر المطبوعة، ووحدة التجميع السطحي الآلي، ومصنع كاميرات المراقبة، ومصنع إنتاج الأجهزة الأمنية بوابات أفراد وبوابات حقائب، ومصنع لمبات وكشافات الليد الموفرة للطاقة، وتعرف على إمكانيات الشركة في مجال إصلاح الكروت الإلكترونية وإصلاح أجهزة القياس، بالإضافة إلى معمل المعايرة الطبية الذي يُعد المعمل الثاني في الإنشاء على مستوى الشرق الأوسط، وكل ذلك بأحدث أجهزة التصنيع التكنولوجية الحديثة لإنتاج محلي ذات جودة مميزة وبمواصفات عالمية.

وشركة بنها للصناعات الإلكترونية، هي إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وبدأت نشاطها سنة 1962 في مجال الصناعات الإلكترونية، وتنتج الحاسبات الشخصية، شاشات الليد بمقاساتها المختلفة، العدادات الإلكترونية، اللمبات الموفرة للطاقة، شاشات العرض باستخدام الليدات فائقة الإضاءة، وكذلك تصميم وتنفيذ أنظمة التحكم الآلي في العمليات الصناعية، والبوابات الإلكترونية، والدخول في مجال الحلول المتكاملة للمشروعات.

كما تشتمل الشركة على الصناعات المغذية، مثل تصنيع الدوائر المطبوعة ذات الوجه الواحد والوجهين ومتعددة الطبقات، الهياكل المعدنية والأجزاء الميكانيكية، وأعمال الطلاء والدهان بأنواعه المختلفة والأجزاء المعدنية والبلاستيكية، كما تتم عمليات الفحص والاختبار لمنتجات الشركة، طبقًا للمواصفات القياسية العالمية باستخدام أحدث محطات وأجهزة الاختبار التي تعمل بالحاسب الآلي والموجودة بمعامل القياسات الميكانيكية، معامل التحاليل والاختبارات الكيميائية، ومعامل الاختبارات البيئية.

وتمتلك وزارة الإنتاج الحربي، مجموعة من المصانع على مستوى القليوبية، ومنها 4 مصانع بأبو زعبل بمدينة الخانكة، ومصنع بمدينة قها، ومصنع بمدينة بنها.

ومن جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة، عن سعادته بزيارة محافظ القليوبية للشركة، وتفقده لمصانع الإنتاج ومراحل العمل، مشيرًا إلى أن الشركة رائدة في مجال الصناعات الإلكترونية، وتمتلك مجموعة من المصانع المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات، ويعمل بها كوادر فنية ذات الخبرة والكفاءة العالية المُتميزة.