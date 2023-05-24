ضبط 31 متهمًا بالاتجار في المخدرات والأسلحة في حملة مكبرة بأسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة مديرية أمن أسوان، حملة أمنية، استهدفت دوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن أسوان؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي وتجار الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط

- ضبط 13 قضية سلاح ناري بمضبوطات (3 بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش، طبنجة، 4 فرود محلية، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 4 خزينة آلية)، بحوزة 12 متهما لـ9 منهم معلومات جنائية.

- ضبط 15 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة 19 متهما لعدد 11 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 27 حكما قضائيا متنوعا.