إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق بني سويف - الفيوم

أصيب 13 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلوها صباح اليوم الأربعاء، على طريق بني سويف الزراعي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق بني سويف/ الفيوم بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بني سويف/ الفيوم الزراعي بدائرة محافظة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 13 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.