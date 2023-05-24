القبض على شخصين بتهمة استغلال 4 أطفال في التسول بالجيزة

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تورط شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة في استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (سلاح أبيض كتر – مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما) وبصحبتهما 4 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهم أقروا باستغلال المتهمين لهم في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.