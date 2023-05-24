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ضبط شخصين خلال مشاجرة بسبب خلاف على الميراث في حلوان

كتب:

محمد بركات
11:25 ص | الأربعاء 24 مايو 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من بعض الأهالي بوقوع مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول أحد الأشخاص مصاب بخرطوش بالوجه، وطرف ثاني أحد الأشخاص وبحوزته فرد محلي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، بسبب وجود خلافات عائلية حول الميراث، وتعدى الطرف الثاني على الطرف الأول بالسلاح الناري المضبوط بحوزته والمستخدم في ارتكاب الواقعة وإحداث إصابته.

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بقلم محمد بركات